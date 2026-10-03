Родные вдовы Кашпировского рассказали о состоянии женщины

В окружении Гулизар Чалбашовой подтвердили печальную новость о смерти известного психотерапевта Анатолия Кашпировского. Порталу Super.ru удалось дозвониться до супруги артиста, достигшего 87-летнего возраста, но трубку подняла не она, а близкая родственница. Женщина подтвердила факт кончины и передала слова скорбящей вдовы: «Ушел из жизни сегодня утром, Анатолий Михайлович. Уже неважно, где именно он скончался — дома или в медицинском учреждении. Гулизар переживает очень тяжело».

Ранее о гибели мастера сообщил его директор Сергей Рудых, уточнив, что психотерапевт ушел из жизни ранним утром. По версии представителя артиста, главной причиной смерти стал преклонный возраст. Информацию о смерти также подтвердил телеведущий Андрей Малахов.

Ранее Сергей Рудых, менеджер знаменитого гипнотизера Анатолия Кашпировского, опроверг спекуляции вокруг факта переоформления недвижимости. По его словам, 86-летний артист в юбилейный год решил преподнести своей молодой жене ценный подарок, воспользовавшись своим законным правом на распоряжение личным имуществом. Рудых подчеркивает, что Кашпировский находится в полном уме и являет собой дееспособного человека, способного принимать самостоятельные решения.

Директор артиста выразил недоумение по поводу общественного резонанса, отметив, что передача квартиры супруге, а не посторонним лицам, является абсолютно нормальным шагом. Он также признался, что в аналогичной ситуации поступил бы точно так же, учитывая неизбежность жизненных перемен и необходимость позаботиться о близких на случай непредвиденных обстоятельств.