Самойлова шокировала подписчиков, прогулявшись в ультракоротких шортах

Оксана Самойлова в настоящее время находится в Париже, где проходит неделя высокой моды. Сегодня блогерша продемонстрировала свой лук, с которым она посетила модный показ. Бывшая супруга рэпера Джигана выбрала для выхода топ и ультракороткие шорты, дополненные черными колготками.

Сверху Оксана надела блестящий тренч. Завершили композицию обуви красные туфи на высоком каблуке и миниатюрная сумочка. Волосы модели были собраны, а макияж выполнен ярко, с акцентом на глаза.

Самойлова выложила в соцсети впечатляющие фотографии в этом наряде. Съемка получилась максимально детальной и органичной, камера зафиксировала каждую мелочь образа. Однако многие блогеры обратили внимание на кадр, где стало очевидно, что у Оксаны порвались колготки.

Пользователи интернета активно обсудили стиль Самойловой. В комментариях можно встретить такие реплики: «Это смесь образов Бьянки Цензори, Ким Кардашьян и Кайли Миноуг», «Наконец-то не нужно мучиться, если порвались колготки! Я этого ждала!», «Пожалеть вас как-то не получается, страданий не видно», «Неужели не нашлось колготок без шортиков?» и «А где теперь ваши дети?».

Оксана часто посещает модные мероприятия. Например, в июле она была в Милане на Неделе моды, когда в это время Джиган устроил стрельбу в своем подмосковном доме. Дети бывших супругов прятались в шкафах и отправляли маме сообщения с просьбой о помощи. В ответ на произошедшее Самойлова подала заявление об лишении рэпера родительских прав.