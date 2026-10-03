Самойлова заявила, что была готова родить пятого ребенка Джигану

Оксана Самойлова вышла на связь с подписчиками и рассказала, что на протяжении года ей было сложно сохранять активность в соцсетях и общаться с поклонниками. По словам блогера, она хотела бы удалить страницы, однако сделать этого не может, поскольку аккаунты нужны ей для работы.

«Если бы не моя работа, которая привязана к социальным сетям, я бы удалила все свои страницы и года два просто пожила, чтобы выдохнуть. Потому что заходишь — и просто каждый человек тебя обсуждает, и не только в хорошем ключе. Просто по‑разному. И это очень тяжело психологически проживать», — пожаловалась Оксана.

Ранее Оксана Самойлова поблагодарила женщин за поддержку на фоне откровений о скандалах в семье. Она также рассказала, как себя чувствуют в этой ситуации дети. По словам Самойловой, за три месяца они смогли восстановиться после непростого периода. Сейчас они продолжают ходить в школу, проводить время вместе и играть.

Также Самойлова открыла новые подробности о скрытых аспектах своего длительного союза с Джиганом. Теперь эта многодетная мать признает ошибочными свои прежние планы завести пятого ребенка от рэпера в период семейных потрясений.

«Раньше я бы сочла безумием такие мысли. Когда долго живешь в определенных рамках, они воспринимаются как норма. Я адаптировалась к такому образу жизни. Не утверждаю, что мне было плохо; напротив, находила моменты радости. Осознавая бесперспективность побегов, мне оставалось лишь принимать ситуацию, поскольку внутренние силы для разрыва отсутствовали, а страх и другие факторы удерживали», — отметила Оксана в эфире одной из передач.

Блогер подчеркнула, что свыклась с окружающей действительностью. Поскольку развод казался ей недостижимым, она искала утешение в материнских обязанностях.

«Именно дети помогали мне смягчить это тяжелое состояние», — заключила она.