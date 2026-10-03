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Шоу-бизнес 1638

Самойлова заявила, что была готова родить пятого ребенка Джигану

Оксана Самойлова рассказала, что хотела родить пятого ребенка Джигану

Оксана Самойлова рассказала, что хотела родить пятого ребенка Джигану
Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / Global Look Press

Оксана Самойлова вышла на связь с подписчиками и рассказала, что на протяжении года ей было сложно сохранять активность в соцсетях и общаться с поклонниками. По словам блогера, она хотела бы удалить страницы, однако сделать этого не может, поскольку аккаунты нужны ей для работы.

«Если бы не моя работа, которая привязана к социальным сетям, я бы удалила все свои страницы и года два просто пожила, чтобы выдохнуть. Потому что заходишь — и просто каждый человек тебя обсуждает, и не только в хорошем ключе. Просто по‑разному. И это очень тяжело психологически проживать», — пожаловалась Оксана.

Ранее Оксана Самойлова поблагодарила женщин за поддержку на фоне откровений о скандалах в семье. Она также рассказала, как себя чувствуют в этой ситуации дети. По словам Самойловой, за три месяца они смогли восстановиться после непростого периода. Сейчас они продолжают ходить в школу, проводить время вместе и играть.

Также Самойлова открыла новые подробности о скрытых аспектах своего длительного союза с Джиганом. Теперь эта многодетная мать признает ошибочными свои прежние планы завести пятого ребенка от рэпера в период семейных потрясений.

«Раньше я бы сочла безумием такие мысли. Когда долго живешь в определенных рамках, они воспринимаются как норма. Я адаптировалась к такому образу жизни. Не утверждаю, что мне было плохо; напротив, находила моменты радости. Осознавая бесперспективность побегов, мне оставалось лишь принимать ситуацию, поскольку внутренние силы для разрыва отсутствовали, а страх и другие факторы удерживали», — отметила Оксана в эфире одной из передач.

Блогер подчеркнула, что свыклась с окружающей действительностью. Поскольку развод казался ей недостижимым, она искала утешение в материнских обязанностях.

«Именно дети помогали мне смягчить это тяжелое состояние», — заключила она.

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