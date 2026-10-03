Сталлоне рассказал, какой свой фильм вызывал у него ненависть

Сталлоне рассказал, что не терпеть не мог фильм про Рэмбо

Звезда раскрыл детали, связанные с созданием своей знаменитой франшизы, признавшись, что на начальном этапе мечтал полностью уничтожить ленту. Актер поведал о сильном потрясении, которое испытала съемочная группа после завершения работы над картиной «Рэмбо: Первая кровь».

«При первом показе смонтированного материала моего менеджера буквально вырвало от ужаса. Я стал одиннадцатым по счету исполнителем, которому доверили эту роль, так как другие отказывались из-за сомнительной с политической точки зрения природы персонажа», — рассказал Сталлоне в эфире шоу Грэма Нортона.

В преддверии публикации собственных мемуаров Сильвестр Сталлоне поделился с The New York Times шокирующей историей из своего прошлого, когда в юности его принудительно поместили в психиатрическое учреждение. По признанию актера, этот эпизод оставил у него глубокий психологический след.

Речь идет о специализированной школе Деверо Мэнор в Пенсильвании, где помогали детям с расстройствами аутистического спектра, интеллектуальными и развивающими нарушениями, предоставляя им соответствующую медицинскую и педагогическую помощь. В заведении существовала жесткая система дисциплинарных мер: провинившихся учеников отправляли в специализированные клиники для «исправления».

«Грязь, неприятный запах, обнаженные люди, которые бегут, царапаются, пускают слюну и связаны по рукам. Именно так, по их мнению, нужно было воздействовать на подростков, чтобы они больше никогда не нарушали установленные правила», — вспоминает Сталлоне. Две недели, проведенные там, стали для него тяжелым испытанием.