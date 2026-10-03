Татьяна Буланова рассказала, в каких отношениях состоит с Семенович

Татьяна Буланова отметила, что она больше не в ссоре с Семенович

Татьяна Буланова призналась, что её давний конфликт с Анной Семенович исчерпан. Звезда, известная благодаря песне «Ясный мой свет», подтвердила, что все обиды позади.

«Долго ссориться было бессмысленно. Анна — невероятная личность, я восхищаюсь её энергетикой и даже немного завидую ей. Мой характер таков: если слышу отказ, я ухожу. А она умеет добиваться своего», — поделилась Буланова в интервью «Газете.ru».

Певица отметила, что с радостью примет приглашение на свадьбу Анны и Дениса Шреера, если торжество состоится в Москве или Санкт-Петербурге. Однако, по её мнению, свадьба вероятнее всего пройдет за рубежом.

Ранее Семенович сообщала, что церемония может пройти на Мальдивах. Будущая невеста счастлива в новом статусе и часто демонстрирует помолвочное кольцо. Среди главных вариантов для праздника, помимо экзотических островов, она называла Москву и Сочи.