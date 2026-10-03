Виктория Боня ответила мужчинам, раскритиковавшим ее грудь

Виктория Боня опубликовала видеоролик из примерочной бутика одежды и белья от бренда Ким Кардашьян. Живущая в Монако блогерша продемонстрировала свою фигуру в новых топах и шортах, вращаясь перед зеркалом. Она отметила, что благодаря снижению веса одежда сидит на ней иначе, чем прежде. Этот выпуск вызвал волну критики, на которую модель ответила агрессивно.

Боня возмутилась комментариями мужчин, спрашивающих, почему у нее «соски смотрят в разные стороны». Звезда выразила недоумение, как можно позволять себе такие оскорбления, и заявила, что не успела поправить белье, призвав критиков смотреть на себя.

Известно, что в 2015 году Виктория сделала операцию по увеличению груди. Долгое время она скрывала этот факт, но позже в сети появились фото из клиники, а недавно блогер сама подтвердила установку имплантов.

Кроме того, Боня прокомментировала конфликт между Оксаной Самойловой и Джиганом. Она не стала поддерживать многодетную мать, которая уехала на Неделю моды, оставив детей с отцом. На фоне этого рэпер устроил стрельбу в доме, пока дети прятались в шкафу.