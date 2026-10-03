Виктория Боня попала в больницу после тура в Китай

Виктория Боня оказалась в больнице после сложного зарубежного тура. Блогеру потребовалась срочная медицинская помощь, и она обратилась к аудитории прямо из палаты клиники в Дубае.

«Я уже час лежу под капельницей. Кровь загустела до такой степени, что я почти ослепла: вблизи не вижу уже неделю. Сил совершенно нет, хотя вчера я тоже ставила капельницу. Врач осмотрел меня и сказал: "Вика, тебе нужно как минимум четыре дня на капельницы и электролиты"», — честно рассказала Боня, пожаловавшись на сильное раздражение и упадок сил после паломничества к священной горе Кайлас в Китае.

Виктория призналась, что обычно тщательно готовится к таким походам и консультируется с врачами перед экспедициями. Но в этот раз привычной подготовки не произошло.

Ведущая недавно вспомнила поведение своего пьяного отчима, который мог выбивать двери и устраивать жестокие ночные погромы, из-за чего детям приходилось убегать из дома. Отголоски того семейного абьюза до сих пор преследуют звезду в виде периодических ночных кошмаров.

Виктория Боня стала объектом жесткой критики в соцсетях после того, как призналась в благотворительности: она подарила автомобиль жительнице Африки. Реакция звезды была резкой и эмоциональной — она опубликовала пост, заявив, что не намерена оправдываться перед обществом за свои финансовые решения и выбор получателей помощи.

«Обращаюсь ко всем, кто вздумал судить меня в трате моих средств: а чем вы сами похвастаться? Кому вы помогли? Чью судьбу вы изменили? Вы что, обладаете всезнанием, чтобы определять степень нужды других? Я помогаю многим, но не транслирую каждый свой поступок. Я не обязана отчитываться за каждую свою добрую мысль, чтобы иметь право сделать кому-то приятный сюрприз», — написала Боня.