Внучку Ротару заметили в Париже в костюме за 3 млн рублей

София Евдокименко, внучка знаменитой певицы Софии Ротару, побывала на парижской Неделе моды. 25-летняя девушка стала одной из гостей презентации модного дома, появившись на красной дорожке среди отечественных и зарубежных знаменитостей.

Для выхода София подобрала кожаный образ от люксового бренда, чья стоимость оценивается примерно в 32 тысячи евро (около 3 млн рублей). Аутфит включал приталенный жакет и юбку-карандаш, которые были дополнены сюрреалистичными золотыми аксессуарами: серьгами с изображением портретов и колье, выполненным в виде человеческих рук.

Ранее, в июле 2026 года, София уже становилась гостьей Недели высокой моды в Париже, тогда она пришла на показ в алом топе с баской от популярного бренда и широких белых брюках.

Мама Сони — Светлана, жена музыкального продюсера Руслана Евдокименко, единственного сына Софии Ротару. У девушки есть старший брат Анатолий, который в 2022 году оказался в центре скандала из-за попытки нелегального выезда с Украины после начала специальной военной операции. София родилась и училась в Киеве, затем переехала в Великобританию, где закончила колледж гуманитарных наук в Лондоне. Позднее она переехала в США, где снималась для модных журналов, участвовала в показах, а позже начала строить музыкальную карьеру.

Несколько лет назад у внучки Ротару были отношения с украинским IT-предпринимателем Денисом Ждановым, который был старше её на 12 лет. В 2024 году София представила нового избранника — американского бизнесмена Макса Лернера, наследника одной из самых богатых семей США с миллиардным состоянием. Пара проживает в Нью-Йорке.