Актёр Чад Лоу сообщил о смерти 13-летней дочери

Актёр Чад Лоу сообщил о смерти своей 13-летней дочери Фионы. Девочка скончалась в больнице в ночь с 28 на 29 сентября. Об этом пишет издание Page Six со ссылкой на отчёт судмедэксперта.

«Мы глубоко потрясены утратой нашей любимой Фионы. Она была любящей, умной и творческой девочкой, обожала танцевать. Её очень любили сёстры и родители. Она была светом нашей жизни», — написала семья погибшей в соцсетях.

Причиной смерти девочки стало самоубийство. Другие обстоятельства трагедии не раскрываются.

Семья призвала людей с проблемами психического здоровья обращаться за помощью. Фиона была средней из трёх дочерей Чада Лоу и кинопродюсера Ким Пейнтер. Родители поженились в 2010 году. Старшей дочери пары Мэйбл сейчас 17 лет. Младшей дочери Никси 10 лет. Чад Лоу получил широкую известность благодаря роли в сериале «Милые обманщицы». Он также снимался в проектах «Скорая помощь», «24 часа», «Мелроуз Плейс» и «Кости». В 1993 году актёр получил премию «Эмми». У него есть старший брат Роб Лоу. Ранее Чад Лоу был женат на актрисе Хилари Суонк. Они развелись в 2006 году после десяти лет брака.

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