«Меня это бесит»: Татьяна Буланова рассказала в Кремле о своей проблеме

Певица Татьяна Буланова сейчас нарасхват: концертный график у звезды расписан на месяцы вперед. На днях певица появилась в Кремлевском дворце, где неожиданно рассказала о своей проблеме.

Татьяна приехала в Кремлевский дворец в хорошем расположении духа. На сцену она пошла в роскошном платье, подчеркнувшем все достоинства ее фигуры. Присутствующие не могли сдержать восхищения и стали осыпать ее комплиментами, отметив, что за лето звезда, кажется, даже несколько похудела.

– Наоборот, я поправилась, – рассказала певица о своей проблеме. – Сейчас пытаюсь похудеть. Я всю жизнь худею…

Татьяна уже долгое время старается придерживаться определенного питания. Певица на протяжении многих лет отказывается от ужинов. Последний прием пищи у нее происходит днем. Сейчас это называется интервальное голодание. Но в последнее время и оно дало сбой.

– Я поправилась немного: буквально на пару килограммов, – пояснила корреспондентам «МК» певица. – Но меня это бесит! Я пытаюсь как-то избавиться от них, не ем. Я и так в принципе ничего ем, а сейчас в два раза меньше обычного себе позволяю. Но пока похудеть не получается… Фото: Дмитрий Ильинский

Артистка говорит, что намерена вернуть прежнюю форму в короткий срок. Потому что помимо концертов у нее запланировано важное событие: грядет свадьба старшего сына. Но торжестве Буланова должна быть в форме.

К слову, в последнее время в сети завирусился очередной ролик с танцами Татьяны во время одного из выступлений. Танцевальные «па», которые показывает Буланова на сцене, активно обсуждают в Сети. Сама певица призналась: ролик не видела. Но в том, что ее обсуждают, не видит ничего плохого.

– Да пускай обсуждают, – объяснила звезда. – Обсуждайте, разрешаю! Танцы – это танцы, а я – певица!