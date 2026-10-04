«Попал в самое сердце»: Семенович показала дорогое обручальное кольцо

Анна Семенович готовится к свадьбе. Как известно, на днях возлюбленный Денис Шреер наконец-то сделал ей официальное предложение руки и сердца. О том, как пройдет грядущее торжество, Анна по секрету рассказала корреспондентам «МК».

На днях Семенович появилась на очередном концерте. На выступление пришла не одна, а вместе с будущим мужем. Пара была в прекрасном настроении. А присутствующие отметили, что отношения с Анной пошли Денису явно на пользу: он заметно постройнел.

Корреспонденты «МК» обратили внимание на симпатичное колечко на руке певицы. Оказалось, что именно это ее обручальное кольцо. Анна теперь его не снимает.

– Любимый подарил, сам выбирал, – показала нам кольцо певица.

– Попал?

– Попал! Попал в самое сердце!

– А что за камушки?

– Бриллианты, – улыбнулась звезда. – Он часто дарит бриллианты и радует меня.

Певица призналась, что они с любимым пока не определились с местом и временем будущего торжества. Но пир на весь мир, судя по всему, устраивать не будут.

– Мы пока не думали, – объяснила певица. – Может, и не в Москве устроим. Наверное, сделаем маленькую свадьбу, для себя. Фото: Дмитрий Ильинский

Напомним, что певица познакомилась с Денисом несколько лет назад. У звезды часто спрашивали, когда она пойдет под венец. Семенович отвечала, что предложения руки и сердца пока не получала. И добавляла, что в этом вопросе на своего возлюбленного не давит. Мол, когда сделает предложение, тогда и будет думать.

– Я настолько самодостаточный человек, – объясняла певица. – Всегда хотела сама зарабатывать, делать карьеру, хотела, чтобы мир вертелся вокруг меня. Мне вообще казалось раньше, что если ты выходишь замуж, то все – хана. Сейчас я понимаю, что это не так. Если я выйду замуж сейчас, то это будет зрелое замужество. Только сейчас я стала готова выйти замуж…