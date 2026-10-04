Стало известно, как режиссеру Хотиненко удалось сохранить 30-летний брак

Режиссёр Владимир Хотиненко с женой Татьяной в последнее время все чаще бывают на светских мероприятиях. Каждый раз эта пара заряжает позитивом: ни разу супругов Хотиненко не видели на тусовках в плохом настроении или в состоянии ссоры. Ну и, конечно, глядя на «пример для подражания», «МК» решил выяснить, как поживает одна из самых крепких и позитивных семейных пар в нашем кино. На очередной премьере жена Владимира Ивановича Татьяна раскрыла некоторые новости и рассказала, как им с супругом удалось продержаться в браке 30 лет. Начала беседу, как водится, с дел насущных – проблем на работе.

– Мы уже год хотим сделать фильм о Галине Вишневской. Но, возможно, пока блок какой-то снимем, потом будет перерыв, потому что финансирования не хватает, – начала Татьяна сразу с проблематики. – У нас есть актеры, локации – все есть, а денег есть только на то, чтобы снять зимний блок в Питере. А ведь хотели к столетию Вишневской успеть… Но мы уже решили для себя: такая сейчас новая реальность – будем снимать постепенно. Это была идея нашей подруги-продюсера. Ей казалось, что если это Хотиненко, то сразу скажут: "Хотите снять фильм – пожалуйста, вот вам бюджет". Но в наше время, к сожалению, уже все не так. Авторитеты не работают, ни те, ни другие – ни Вишневской, ни Хотиненко…

– О делах насущных я поняла. Но, глядя на вас, и не скажешь, что есть какие-то проблемы. Признайтесь, как вам удается быть на позитиве, да еще и выглядеть с мужем так хорошо?

– Вообще у нас один рецепт молодости: когда такое говорят моему мужу, он говорит, что жена хорошая, когда мне – остается только сказать: муж хороший. Когда вас любят, окружают заботой и вниманием, наверное, это как-то помогает.

– Раскройте нам секрет, к каким специалистам по красоте обращались и что делали?

– Я не обращалась, но у меня есть домашний уход. Утром очень люблю маски – у меня их много, и разных. Я просто люблю чувствовать свежесть на лице с утра. Очень хорошо мне подходят маски увлажняющие и питательные. "Эффект Золушки" дают…

– Но, как известно, одного внешнего ухода недостаточно. Спорт, правильное питание – это все есть в вашей с мужем жизни?

– Мяса я давно не ем, лет 15 уже, если только курицу, и то иногда. Просто в какой-то момент как отрезало: перестала хотеть мяса. Мужу тоже приходится, глядя на меня, отказываться…

Что касается спорта – мы любим много ходить. Никогда с мужем не вкладывали деньги в недвижимость, а вкладывали в путешествия. Поэтому все время развлекаемся в этом плане. Мы много ходим, получаем впечатления.

Ну и к тому же я профессор ВГИКа, работаю с молодыми страшно сказать сколько лет! Я думаю, что общение с молодежью заряжает. Когда приходишь после лекции, у тебя даже цвет лица улучшается, появляется какой-то кураж, настроение…

– Ну и не могу не спросить: как вам удалось сохранить такие отношения с мужем? В чем секрет успешного брака?

– Секрет, чтобы муж любил и уступал (улыбается).

– То есть это он первым идет на уступки?

– Ну, иногда и я иду: надо, чтобы оба уступали…