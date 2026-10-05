Известный актер высказался о совместной работе с сыном

Актер Михаил Богдасаров в беседе с Teleprogramma.org после недавно состоявшегося мероприятия рассказал о своей совместной работе с сыном Сергеем.

По словам артиста, они с сыном, как правило, очень много работают вместе, и в основном они это делают по ночам. Богдасаров поделился, что они придумывают какие-то истории, вместе смотрят, потом анализируют и пытаются придумать свою оригинальную историю на ту же тему, то есть они могут взять ее и дальше разрабатывать.

Актер рассказал, что сейчас выходит один детский фантасмогорический фильм, а они с сыном когда-то прочли книгу, по которой он был снят. При этом Богдасаров признается, что тогда он сказал сыну, что ему не нравится.

Как заметил артист, оказалось, что потом в известной кинокомпании написали сценарий, вышел фильм, и ему прислали видео, что кино уже сняли, и показали кусочек анонса.

«А сын считает, что я не очень внимательно отнесся к его предложению. Ревностный профессионал!», — добавил Богдасаров.