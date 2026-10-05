Лещенко и Долина в Кремле назвали главную силу России

Знаменитости собрались на праздничном концерте, приуроченном к Году единства народов России. В этот вечер в Кремлевском дворце они много говорили о нашей стране и о том, в чем, по их мнению, заключается главная сила России.

Лев Лещенко на концерте «Во славу России!» вышел на сцену одним из первых. Мэтр эстрады, который вскоре отметит 85-летний юбилей, был в хорошем расположении духа. За кулисами его обступили участники танцевальных коллективов с просьбой о совместных фото. Лев Валерьянович не отказывал никому.

- В чем заключается главная сила России? – поинтересовались корреспонденты «МК» у мэтра.

- В традициях, в истории, в уважении своего Отечества, - ответил Лещенко. – Самое главное – жить на одном дыхании со своей землей, со своим Отечеством. У нас это сейчас получается. Надеюсь, что и в будущем будет получаться.

Лариса Долина в Кремлевский дворец приехала вся в оранжевом. При пасмурной погоде смотрелась, словно луч света. За кулисами Лариса Александровна восхищалась характером жителей нашей большой страны.

- Все, что происходило в истории нашей страны, с честью и достоинством мы всегда выходили победителями, - пояснила Долина. - Потому что характер особенный. Такой нации, как наша, нет в мире.

Азиза, как известно, родилась в СССР и уже почти 40 лет живет в России. Певица отметила, что с ностальгией вспоминает времена Советского союза, когда все жили одной большой семьей.

- Сила России в многонациональности и многоконфессиональности, - заявила звезда. – Все, кто здесь живет, обладают уникальным даром и умением любить не за что-то, а вопреки. Мы любим и страну, и родственников, и питомцев…

Азиза в этот вечер исполнила знаменитую композицию «Сияй, Ташкент». Зрители королеву Востока приняли тепло и устроили ей бурные овации. Многие обратили внимание на интересный аксессуар в виде орла на ее груди.

- Это украшение ручной работы, - пояснила «МК» Азиза. - Кто-то говорит, что это маленький орленок, кто-то считает, что это – птица-феникс. Я же считаю, что это – символ полета. Украшение сделала моя подруга, которая живет на севере. Я у нее прошу мне сделать то орла, то волчицу, то слоненка. По-моему, красиво.

Диана Гурцкая тоже порадовала. На сцене звезда появилась в роскошном платье, подчеркнувшем все достоинства ее фигуры. Как оказалось, наряд ей создал в свое время Валентин Юдашкин. В его платье Диана, действительно, смотрелась превосходно: за кулисами ее осыпали комплиментами.

- Я всегда советуюсь с сыном, с братом, со стилистами при выборе наряда, - пояснила звезда выбор наряда. – И очень важно мое состояние тоже. Если мне некомфортно, я не буду надевать.

Певица Варвара, как известно, своей патриотической позиции никогда не скрывала. За кулисами она рассказывала, что за время гастрольной жизни проехала Россию вдоль и поперек. И каждый раз удивляется красотой и величием страны.

- У нас богатейшая история, у нас богатейшая культура. У нас в Сибири только 172 народности живет, - заявила певица. – Я давно гастролирую - проехала всю Россию: от Камчатки до Калининграда. Мощнее и интереснее страны нет и не будет.

На вопрос, почему враги постоянно пытаются «ужалить» Россию, Варвара ответила, не раздумывая.

- У нас очень большие богатства – все есть, - пояснила певица. - Это никому не нравится.

Александр Маршал вспоминал СССР. Артист уверен: народам России удается существовать благодаря правильным основам, которые заложены с детства.

- У нас это осталось из Советского союза, - пояснил артист. – Я помню свои годы службы в армии. У нас не было разделения на национальности. Когда я служил, у меня в роте были и украинцы, и туркмены, и казахи, и грузины. Никогда не было разделения! Да, мы иногда смеялись, потому что ребята говорили с акцентом и иногда у них получались смешные фразы. Но это все было между собой, по-доброму.

Дмитрий Колдун уверен, что народы России и дальше будут существовать дружно, понимая, что они живут в великой стране.

- Кот Леопольд всегда говорил: «Давайте жить дружно», - заявил он. – Вот, мы и живем дружно. Мы с детства приучены так жить, потому что все смотрели этот мультик. Я вообще за то, что между народами и странами должны быть хорошие отношения.