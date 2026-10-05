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Шоу-бизнес 738

Популярный комик рассказал, о карьере какого артиста он мечтает

Илья Соболев заявил, что хотел бы себе карьеру Шуфутинского

Илья Соболев заявил, что хотел бы себе карьеру Шуфутинского
Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global look press

Комик Илья Соболев на недавно состоявшемся мероприятии пообщался с представителями прессы и рассказал, о карьере какого знаменитого артиста он мечтает. Слова юмориста приводит издание SUPER.

«Я бы хотел себе карьеру Михаила Шуфутинского», — поделился Соболев. Комик отметил, что серьезно хотел бы стать этим артистом.

Как заметил собеседник издания, известный российский певец живет в хорошем доме, а также у него есть автомобили.

Кроме того, юморист указал, что хотел бы петь песни Шуфутинского, а именно «3 сентября» и «Марджанджа». 

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Автор:
Россия