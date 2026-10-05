SUPER: подсчитана стоимость нового образа 26-летней блогерши

Блогер Эвелина Тарханова, известная под псевдонимом Лунаком, выставила в социальных сетях фото в дорогостоящем образе. Издание SUPER подсчитало, во сколько 26-летней знаменитости обошелся наряд.

Как заметили авторы материала, одним из основных элементов образа стала сумка Miu Miu Aventure из кожи наппа за 432,5 тысячи рублей, а подвеска Cartier с бриллиантами стоила 7,6 тысяч фунтов стерлингов, или более 852 тысяч рублей по текущему курсу.

Кроме того, в SUPER обратили внимание на то, что на запястье Лунаком были часы Tiffany HardWear за 7,9 тысяч долларов, или 669,8 тысячи рублей, а также браслет Cartier еще за 8,6 тысяч долларов, или почти 729,2 тысячи рублей.

Подсчеты издания свидетельствуют, что итоговая стоимость образа 26-летней блогерши составила примерно 2 миллиона 684 тысячи рублей.