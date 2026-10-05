Виторган переписал московские квартиры на дочь после отъезда в Израиль

Актёр Максим Виторган избавился от недвижимости в Москве, переписав её на свою старшую дочь. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Мужчина уехал из России в Израиль после начала специальной военной операции.

54-летний артист переоформил две квартиры в столице общей стоимостью 100 млн рублей на 30-летнюю Полину. Одну из них площадью 47 квадратных метров в Большом Власьевском переулке он приобрёл в 1998 году. Второе жильё площадью 62 квадратных метра на Краснопресненской набережной он получил в 2018 году от своего отца, народного артиста РФ Эммануила Виторгана. Вся недвижимость была оформлена на дочь артиста одним днём.

Дочь актёра Полина обосновалась в Тель-Авиве. Она ведёт свои соцсети на русском языке и иврите. При этом в России у неё остаётся действующее ИП в сфере парикмахерских услуг. Помимо дочери, у артиста есть двое сыновей: 26-летний Даниил и девятилетний Платон. Старшие дети родились в браке Виторгана с актрисой Викторией Верберг. Платон родился в браке с Ксенией Собчак, с которой артист состоял в отношениях пять лет. В настоящее время Максим Виторган состоит в отношениях с Анной Коротковой, которая младше его на 18 лет.

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