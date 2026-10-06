Агата Муцениеце раскрыла детали семейной жизни с новым мужем

Актриса Агата Муцениеце в прошлом году вышла замуж за музыканта Петра Дрангу и родила от него дочь Веру 10 месяцев назад. После этого артистка будто ушла в тень, перестала появляться на тусовках и выкладывать в Сеть детали своей новой семейной жизни. Но на днях совершенно неожиданно она наконец приехала на тусовку, да еще и с мужем.

На красной дорожке состоялся диалог с журналистами, в результате которого парочка рассказала о своей семейной жизни. Ответы были короткими, но кое-что корреспондентам удалось выяснить. Первое, о чем спросили Агату, - откуда она взяла наряд на светскую презентацию?

- У меня много друзей, которые шьют одежду. Сегодня, например, я пришла в наряде, который создала моя лучшая подружка.

- Много вообще денег на одежду тратите?

- Нет, на себя мало тратим. Мы скорее тратим много на детскую одежду. На цены мы в принципе смотрим, но не экономим на здоровье.

- То есть вы не из тех звезд, кто надевает носки один раз и выкидывает?

- Нет, хотя бы три раза (улыбается).

- Не так давно у вас родилась дочь, но вы ее не показываете. Признайтесь, как вам в роли родителей? Когда покажете малышку на публике?

- Мы показывать не будем, но роль шикарная (смеется).

- Как вам удается совмещать работу и заботу о маленькой дочке?

- Это непросто. Мы не спим (улыбается).

- А дети приезжали к вам на съёмки?

- Старшие бывали уже со мной на площадке, а Вера пока еще маленькая.

- Агата, вы последнее время часто демонстрируете свои кулинарные шедевры в Сети. Какие любимые блюда у детей и мужа?

- Им все нравится, все вкусно. Я могу печь яблочные пироги, запеканки, оладушки. Любимое блюдо Петра — ленивые вареники.

- А не хотите вести передачу и заменить, например, Юлию Высоцкую?

- Нет, но я пользуюсь ее лайфхаками.