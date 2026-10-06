Агата Муцениеце раскрыла детали семейной жизни с новым мужем

На красной дорожке состоялся диалог с журналистами, в результате которого парочка рассказала о своей семейной жизни. Ответы были короткими, но кое-что корреспондентам удалось выяснить. Первое, о чем спросили Агату, - откуда она взяла наряд на светскую презентацию?
- У меня много друзей, которые шьют одежду. Сегодня, например, я пришла в наряде, который создала моя лучшая подружка.
- Много вообще денег на одежду тратите?
- Нет, на себя мало тратим. Мы скорее тратим много на детскую одежду. На цены мы в принципе смотрим, но не экономим на здоровье.
- То есть вы не из тех звезд, кто надевает носки один раз и выкидывает?
- Нет, хотя бы три раза (улыбается).
- Не так давно у вас родилась дочь, но вы ее не показываете. Признайтесь, как вам в роли родителей? Когда покажете малышку на публике?
- Мы показывать не будем, но роль шикарная (смеется).
- Как вам удается совмещать работу и заботу о маленькой дочке?
- Это непросто. Мы не спим (улыбается).
- А дети приезжали к вам на съёмки?
- Старшие бывали уже со мной на площадке, а Вера пока еще маленькая.
- Агата, вы последнее время часто демонстрируете свои кулинарные шедевры в Сети. Какие любимые блюда у детей и мужа?
- Им все нравится, все вкусно. Я могу печь яблочные пироги, запеканки, оладушки. Любимое блюдо Петра — ленивые вареники.
- А не хотите вести передачу и заменить, например, Юлию Высоцкую?
- Нет, но я пользуюсь ее лайфхаками.