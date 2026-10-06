Актер Богдасаров поделился воспоминаниями о детском лагере

Актер Михаил Богдасаров в беседе с Teleprogramma.org рассказал о ситуации, которая однажды с ним произошла в детстве во время посещения детского лагеря.

По словам артиста, когда он в 11-летнем возрасте отдыхал в пионерском лагере, он влюбился в девочку, которая была его ровесницей. Богдасаров признается, что пытался «подкатить» к ней, дергал ее за косички. Как заметил актер, в том возрасте он не признавался в любви, а сама девочка его всячески игнорировала.

Собеседник издания вспоминает, что однажды решил побахвалиться перед своей пассией. Он рассказал, что в девичьем корпусе было немного разбито окно, та девочка закрыла в окне дырку, и Богдасаров ударил костяшками пальцев по ее ладошке, но промахнулся.

«Крови вытекло много. Наташа меня пожалела», — делится артист. Он добавил, что сразу же прибежали вожатые, и все кончилось хорошо, но с тех пор у него остался шрам на руке.