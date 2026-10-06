Александр Буйнов объяснил, каких людей не пускает в свою жизнь

Александр Буйнов рассказал, что не терпит токсичных людей в окружении

Александр Буйнов в своем Telegram-канале раскрыл критерии, по которым он отсеивает людей как в личной жизни, так и в профессиональной сфере. Артист подчеркивает, что у каждого свои сигналы тревоги, и он не исключение — у него есть четкие границы допустимого.

«Красный флаг номер один для меня — общение с токсичными личностями. Это для меня базовое правило», — заявил Буйнов.

На рабочем месте певец болезненно реагирует на отсутствие профессионализма. Ему трудно иметь дело с теми, кто допускает промахи даже в мелочах. По словам артиста, он мгновенно считывает ситуацию, когда человек проявляет некомпетентность.

Ранее Александр Буйнов высказался о ключевой компетенции, необходимой зрелому человеку. В своем блоге певец признался, что считает таковым критическое мышление.

По словам артиста, способность анализировать события и выявлять неточности актуальна не только в быту, но и в профессиональной деятельности музыканта. Буйнов провел аналогию с музыкальным ремеслом: исполнитель обязан безошибочно распознавать фальшивые ноты у коллег и своевременно фиксировать собственные промахи.

«Критическое мышление — это не всеобщий скептицизм, а способность самостоятельно обрабатывать информацию и не позволять навязывать чужие идеи», — уточнил музыкант.

В конце поста Буйнов пригласил подписчиков пообщаться в комментариях, попросив подписчиков поделиться собственным мнением о том, какой навык они считают наиболее значимым для взрослого человека.