Александра Афанасьева-Шевчук трогательно обратилась к покойной матери

Александра Афанасьева-Шевчук опубликовала трогательное сообщение, посвященное своей матери — ушедшей из жизни актрисе Ирине Шевчук. Сегодня ей исполнилось бы 75 лет.

Дочь знаменитости рассказала, что до сих пор не пережила потерю. Особую боль она испытывает в свой день рождения, когда особенно остро ощущает отсутствие матери. «Мамочка, с ангельским днём рождения!» — так поздравила мать Афанасьева-Шевчук. «Сегодня твой юбилей… К сожалению, в живых ты его не отметила… От этого глубоко грустно… Расставание с тобой длится бесконечно долго, и душа болит», — написала она.

Звёздной актрисе не хватает маминых советов и теплоты объятий. Но связь с ней по-прежнему чувствуется, хотя родного человека уже нет рядом.

«Как жаль, что сейчас мы находимся так далеко друг от друга... Однако никакие расстояния не способны разорвать нашу связь», — сказала Александра своей маме.

Напомним, в феврале 2026 года скончалась актриса Ирина Шевчук. Она прославилась благодаря картине «А зори здесь тихие…». Причиной смерти стала лимфома головного мозга. Её похоронили на Троекуровском кладбище, которое расположено в Москве.