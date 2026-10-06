Алена Кравец раскрыла правду о своей беременности

Алена Кравец опровергла слухи о суррогатной матери для своего будущего ребенка. 46-летняя актриса рассказала в интервью Super.ru, что уже набрала пять килограммов. «Я не планировала использовать суррогатную мать, всегда мечтала выносить ребенка сама. Это настоящее чудо. Жаль, что не смогла сделать этого раньше. У меня хороший аппетит, первые месяцы был сильный токсикоз. Меня тошнило от всего, даже от любимых духов», — поделилась Кравец.

Алена пока не знает пол будущего ребенка, но больше хочет мальчика, так как у нее уже есть опыт воспитания дочери. «Мне хватило приемной дочки... очень хочу сына! Уже придумали ему имя», — добавила актриса.

Напомним, в прошлом году Кравец поссорилась с приемной дочерью в эфире шоу. Даниэла обвинила актрису в жестоком обращении и таскании за волосы по полу, на что модель ответила, что та пиарится на ее имени. Взаимные обвинения и резкие высказывания стали главным содержанием эфира.

В студии также находился биологический отец девочки, которого Даниэла не признает, называя его самозванцем и охотником за хайпом. «До результатов ДНК-теста я не доверяю ни единому его слову», — подчеркнула девушка. Мужчина же утверждал, что просто не был в курсе рождения дочери.

Даниэла считает своим настоящим отцом Руслана Кравца, который активно участвовал в ее воспитании. Однако отношения с приемной матерью оказались испорченными. Девушка обвинила Алену в равнодушии и жестоком обращении: «Ты ужасна и ничтожна. Ты катала меня по полу за волосы. С тебя можно требовать в суде».

В ответ Кравец обрушилась на дочь гневной тирадой, называя ее пиарщицей и монстром. «Мне жаль, что она не моя родная», — возмутилась светская львица. Она также заявила о намерении лишить девушку своей фамилии и полностью разорвать с ней всякие контакты.