Андрей Губин рассказал, для кого он пишет свою музыку

Певец Андрей Губин на недавно состоявшемся мероприятии пообщался с представителями прессы и рассказал, для кого он пишет музыку. Его слова приводит издание SUPER.

Как заметил артист, музыка меняется по мере создания новых звуков. Он привел пример, что если взять музыку не XX, а XIX века, то там даже барабанов не было, а уже в XX веке, в свою очередь, появилась бас-гитара, в конце столетия — компьютеры.

Губин обратил внимание на то, что сейчас в музыке можно любые звуки записывать: как корова замычала, все это вставлять в песню, и это очень интересно.

По словам певца, он пишет современную музыку. Он подчеркнул, что не пишет старомодную музыку, а пишет именно современную, чтобы она нравилась, прежде всего, 20-летним.