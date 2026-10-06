Анна Семенович объяснила свой отказ от участия в реалити-шоу

Анна Семенович твердо решила не жертвовать своим привычным комфортом ради участия в телешоу и повышения рейтингов. 46-летняя певица открыто заявила в социальных сетях, что, несмотря на регулярные предложения принять участие в проектах реалити-жанра, она категорически против подобных испытаний на прочность.

«Я больше никогда не собираюсь подвергать себя подобным издевательствам. Я всеми силами избегаю стрессовых ситуаций, связанных с участием в шоу, где меня критикуют или указывают на ошибки», — подчеркнула артистка.

Звезда напомнила, что уже отдала двадцать лет профессиональному спорту, где ей пришлось пройти через множество трудностей. Теперь ей не хочется снова сталкиваться с лишениями, такими как сон на жесткой койке в лесу или участие в интригах. Устав от постоянного напряжения, Анна просто желает себе спокойствия и радости. «Поэтому никаких реалити-шоу», — резюмировала певица.

В настоящее время Анна Семенович готовится к свадьбе с бизнесменом Денисом Шреером, который уже сделал ей предложение. Место проведения свадьбы пока не определено окончательно: рассматриваются варианты в Москве, Сочи или на Мальдивах.