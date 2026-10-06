Борис Гребенщиков* отказался от английского языка в творчестве

Лидер группы «Аквариум», 72-летний Борис Гребенщиков* (*признан иностранным агентом в РФ), сообщил о завершении работы над песнями на английском. По его мнению, этот язык навязывает определённые шаблоны и правила.

«Для меня в данный момент гораздо важнее просто сесть и написать на русском языке то, что отражает мои текущие переживания, возможно, потратив на это больше времени, чем экспериментировать в незнакомой сфере и, вероятнее всего, попадать в проторенные пути», — откровенно рассказал Гребенщиков*.

По словам музыканта, именно на родном языке он способен выразить гораздо большее, чем способен себе представить. В его дискографии числятся два полных альбома, записанных на английском: пластинки Radio Silence, вышедшая в 1989 году, и Radio London, появившаяся в 1990-м.

Но, как утверждает гитарист, в настоящее время на такие лингвистические эксперименты времени у него всё меньше и меньше.

Следует напомнить, что Гребенщиков* покинул страну в 2022 году и в настоящее время вместе со своей супругой проживает в столице Великобритании. Недавно он окончательно избавился от недвижимости в России, переписав питерскую квартиру на сына.

*признан иностранным агентом в РФ