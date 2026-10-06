Бывшая избранница Воробьева потребовала алименты через суд

Марина Смирнова дала журналу Super.ru эксклюзивное интервью о прошедшем первом судебном заседании по уголовному делу. Актриса отметила, что заседание прошло без лишних эмоций: присутствующим озвучили итоговый обвинительный документ и ознакомили со страницами материала. В зале суда актер не появился, равно как и приглашенный стороной обвинения свидетель. Следующее заседание назначено на 6-е число следующего месяца.

Марина лаконично ответила на вопрос о том, почему спор перешел в уголовную плоскость: «Если честно, из-за денег». По её словам, история с алиментами началась еще до их расставания.

Марина объяснила, что заявление было подано из-за серьёзного конфликта: партнёр исчез, оставив ей долги почти в 400 тысяч рублей. Ей пришлось отстаивать свои права и интересы собственного ребёнка.

Впоследствии, уже имея на руках судебный приказ об алиментах, она связалась с Воробьёвым, пытаясь достичь соглашения вне суда. Артист внес платеж лишь за один месяц, после чего сумма уменьшилась вдвое, а затем и вовсе сократилась, после чего он, по словам Марины, объявил об отказе от дальнейших выплат.

«Я не видела альтернативы, поскольку мне неизвестно, что он аннулировал судебное решение. Он просто исчез после празднования дня рождения. Исчез на целый месяц, никто не имел понятия, где он находится, он не подавал никаких вестей», — вспоминает Марина.

Смирнова рассказала, что в рамках гражданского иска Воробьёв выдвинул условия: ежемесячная выплата в размере 150 тысяч рублей вплоть до конца текущего года, после чего истец вместе с детьми переезжает в Москву. Дополнительно он готов выделить 100 тысяч рублей на аренду жилья и полностью прекратить содержание ребёнка с даты переезда.

«Мне так и не предложили компенсировать ни причинённый вред, ни покрыть долги, ни выразить раскаяние», — подчеркивает Смирнова. «Наоборот, от меня требовали публичных извинений».

Марина уточнила, что обращение в правоохранительные органы Воробьёв оставил 15 мая, а через десять дней, 25 мая, ему предъявили обвинение по трём уголовным статьям.