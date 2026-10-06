Дети Виторгана вызвали восторг подписчиков

Виктория Верберг удивила своих поклонников трогательным и искренним семейным фото, опубликованным в социальных сетях. На снимке актриса запечатлена вместе со взрослыми детьми — 30-летней Полиной и 26-летним Даниилом, которые являются её детьми от Максима Виторгана.

На сделанном только что снимке в городской обстановке ослепительно улыбающаяся знаменитость обнимает своих детей. «Счастье», — кратко, но ёмко оценила Верберг эту тёплую публикацию.

Подписчики были в полном восторге от подобного семейного фото, немедленно завалив блогера сообщениями типа «Ура! Восстановление!» и подчеркнув, что младшие представители фамилии Виторган бережно сохраняют крепкие отношения со своей мамой.

Недавно старший ребёнок Максима опубликовал необычную фотографию с девятилетним братом Платоном. В тот раз подписчики были растроганы общим снимком на испанском берегу, где Даниил тепло обнимает своего младшего брата — сына Виторгана от союза с Ксенией Собчак.