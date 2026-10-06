Дмитрий Губерниев прокомментировал госпитализацию Тарасовой

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на известие о повторной госпитализации легендарного советского наставника по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. Информация о том, что она вновь оказалась в больничных стенах, появилась в середине дня 5 октября. Детали диагноза и причины обращения за медицинской помощью остаются засекреченными.

В интервью спортивный журналист высказал искреннее желание скорейшего выздоровления тренера. «Могу пожелать только здоровья. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья! Чтобы все было хорошо. Молимся за здоровье Татьяны Анатольевны», – отметил он, сделав особый акцент на крепком здоровье специалиста.

Стоит отметить, что это уже второе обращение Тарасовой к врачам в текущем году. Ранее, в апреле, она проходила лечение в реанимационном отделении – тогда представители Федерации фигурного катания России объясняли госпитализацию обычным простудным заболеванием.

Ранее Алексей, племянник легендарного тренера Татьяны Тарасовой, прокомментировал слухи о ее повторном помещении в стационар. Родственник спортсменки уклонился от прямого ответа, воздержавшись как от подтверждения, так и от опровержения информации о здоровье знаменитой фигуристки.

«На меня сегодня обрушилось 150 звонков. Я не собираюсь комментировать эту ситуацию ни словом, ни полусловом», – заявил Алексей, подчеркнув свое нежелание обсуждать тему до получения официальных данных.