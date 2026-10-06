Ида Галич отреагировала на критику своей внешности после родов

Ведущая Ида Галич поделилась секретами защиты от токсичных комментариев о своей внешности. Она настоятельно рекомендовала аудитории не воспринимать критику как абсолютную истину.

Галич разграничила объективные факты, такие как биологический пол, и субъективные оценки, к которым относятся суждения о красоте, фигуре или чертах лица. По её мнению, всё это зависит исключительно от личного вкуса наблюдателя. «Восприятие другими людьми — лишь одна из многих составляющих», — отметила телеведущая.

Она убеждена, что чужие слова не должны подрывать самооценку, так как негатив в сети редко отражает реальные проблемы и чаще всего является лишь мнением автора комментария.

Ранее Ида Галич открыто рассказала фолловерам о том, как проходит её реабилитация после вторых родов. В сторис она продемонстрировала состояние своего живота и описала ход возвращения к дородовой форме. Ведущая отметила, что не стремится к мгновенным результатам, делая упор на безопасное восстановление и заботу о здоровье. Чтобы улучшить тонус кожи и снизить видимость стрий, Ида проходит сеансы RF-лифтинга; по её словам, эта процедура комфортна и безболезненна. Галич подчеркнула, что не следует навязчивым стереотипам о внешности женщин после родов, выбирая собственный ритм и ориентируясь на самочувствие. Во второй раз она стала матерью в конце июля 2025 года: у неё и предпринимателя Олега Ледвича родилась девочка Лия. У Иды также есть старший сын Леон от первого брака.