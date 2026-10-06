Инстасамка публично отреагировала на отмену своего концерта в Лондоне

Отмена выступления Инстасамки, запланированного на 14 ноября в Лондоне, стала следствием обращения активистки Ксении Максимовой. Ранее подобного решения требовали казахстанские активисты, ссылаясь на использование артисткой матерных слов и откровенно провокационных материалов.

Инстасамка иронично отреагировала на ситуацию с отменой её концертов в двух странах.

«Сначала организаторы в Казахстане решили отменить мои шоу. Причина? Мол, я не ношу бюстгальтер. Затем то же самое произошло с выступлениями в Лондоне. Смешно! Друзья, мне сейчас крайне трудно найти площадку, где я смогу показать свой материал, а вы — тот, что любите. Это еще нужно понять, насколько всё плохо», — призналась певица.

Отменив живой концерт, Инстасамка запланировала интернет-шоу. Фанаты смогут присоединиться к трансляции из любого уголка планеты. Артистка обещала исполнить свои самые дерзкие треки без каких-либо ограничений.

Ранее Юрий Лоза проанализировал перспективы Инстасамки на международной арене. В разговоре с журналистами музыкант подчеркнул, что творчество певицы основано на воровстве идей, а жесточайшая конкуренция в индустрии развлечений создает риск того, что исполнительница может стать посмешищем во всем мире.

«Она позаимствовала каждую из своих композиций. Ей приходится сражаться с таким количеством соперников в жанре рэп, что даже сложно описать, особенно в масштабах мировой музыки. Полагаю, ей светит лишь позор», — отметил музыкант.