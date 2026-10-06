Кашпировский предсказал встречу с сыном перед смертью

Алексей Фуштей, сын Анатолия Кашпировского от внебрачной связи, поделился воспоминаниями об их последнем разговоре и своей реакцией на кончину психотерапевта. 34-летний тренер утверждает, что незадолго до ухода из жизни отец предсказывал скорую личную встречу, передает KP.RU.

Фуштей сообщил, что его прощальный разговор с собеседником состоялся уже тогда, когда тому было плохо, но он уверял: скоро они вновь встретятся наяву. Тем не менее, я понимал, что он умрёт, так как глубоко это ощущал.

3 октября Анатолий Кашпировский скончался в реанимационном отделении Боткинской больницы. Алексей поведал, что эта новость стала для него сильным потрясением. По свидетельству Светланы, матери Алексея, сын не смог удержать слез, услышав известие о гибели отца.

На текущий момент Алексей остается на связи с последней супругой Кашпировского — Гулизар Чалбашовой. Он рассчитывает, что она предоставит ему нужные материалы для проведения теста и поможет ему окончательно установить родство.

Светлана Фуштей поделилась сведениями о том, что по завещанию Кашпировского планировалось захоронить его в Виннице, неподалёку от могилы матери. По данным вдовы, пока не определены процедуры для транспортировки останков психотерапевта на территорию Украины.

Дата прощания с Анатолием Кашпировским уже известна.