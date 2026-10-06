Кайли Келси извинилась перед Кейт Миддлтон за неверное обращение

Кайли Келси, являющаяся женой футболиста Джейсона Келси и невесткой Трэвиса Келси, публично извинилась перед Кейт Миддлтон за неверное обращение к ней в рамках своего подкаста Not Gonna Lie. Данная информация была опубликована на портале RadarOnline.

Во время записи эфира Кайли пригласила принцессу Уэльскую в качестве гостини для обсуждения тем, связанных с хоккеем на траве и воспитанием детей. Однако ведущая допустила ошибку, назвав гостью «принцесса Кейт, герцогиня Кембриджская». Зрители оперативно обратили внимание на неточность. На данный момент официальным титулом Кэтрин является «принцесса Уэльская».

В последующих выпусках шоу Келси прокомментировала сложившуюся ситуацию. Она подчеркнула, что не имела злого умысла и просто не знала всех нюансов придворного этикета. Ведущая заверила аудиторию, что в будущем будет более тщательно проверять правильность титулования собеседников, чтобы избежать возможных обид, и принесла официальные извинения.