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Шоу-бизнес 2643

Хайди Клум раскритиковали из-за обнаженных фото с дочерью

Хайди Клум столкнулась с критикой из-за откровенных фото

Хайди Клум столкнулась с критикой из-за откровенных фото
Panama Pictures / Keystone Press Agency / Global Look Press

В свежем рекламном ролике эротического белья приняли участие Хайди Клум и 22-летняя дочка Лени. Модели из одной семьи продемонстрировали смелые образы: 53-летняя Хайди надела белый комплект, а её дочь предпочла его черное исполнение.

Анонсированная съемка спровоцировала полярные оценки в социальных сетях. Одни ценители таланта Клум высоко оценили снимки, на которых запечатлены мама и дочь, тогда как другие интернет-пользователи раскритиковали эту кампанию за излишнюю откровенность, подозревая моделей в намеренном привлечении внимания к проекту.

Хайди и Лени ранее уже работали над общей промо-кампанией, опубликовав в марте совместные фотосессии. Их фото, где модели демонстрировали свои формы, вызвало волну негативных отзывов от хейтеров.

Однако в беседе с журналистами Клум отмечала, что не находит ничего предосудительного в совместных съёмках с ребёнком. Более того, она испытывает по этому поводу лишь гордость.

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