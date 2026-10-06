Хайди Клум раскритиковали из-за обнаженных фото с дочерью

В свежем рекламном ролике эротического белья приняли участие Хайди Клум и 22-летняя дочка Лени. Модели из одной семьи продемонстрировали смелые образы: 53-летняя Хайди надела белый комплект, а её дочь предпочла его черное исполнение.

Анонсированная съемка спровоцировала полярные оценки в социальных сетях. Одни ценители таланта Клум высоко оценили снимки, на которых запечатлены мама и дочь, тогда как другие интернет-пользователи раскритиковали эту кампанию за излишнюю откровенность, подозревая моделей в намеренном привлечении внимания к проекту.

Хайди и Лени ранее уже работали над общей промо-кампанией, опубликовав в марте совместные фотосессии. Их фото, где модели демонстрировали свои формы, вызвало волну негативных отзывов от хейтеров.

Однако в беседе с журналистами Клум отмечала, что не находит ничего предосудительного в совместных съёмках с ребёнком. Более того, она испытывает по этому поводу лишь гордость.