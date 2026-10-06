Холли Берри сделала заявление относительно насилия в сторону сына

Холли Берри заявила, что никогда бы не ударила своего сына

Актриса Холли Берри отреагировала на обвинения, выдвинутые её экс-супругом Оливье Мартинесом. Актриса твёрдо заявляет, что не допускала насилия в отношении их двенадцатилетнего сына Масео. Данная информация появилась в издании TMZ.

На фоне продолжительной судебной тяжбы, касающейся прав на воспитание их общего ребёнка, Берри подала несколько процессуальных заявлений. В своих бумагах она утверждает, что подверглась клеветнической атаке, и указывает на умышленное искажение бывшим мужем информации о контактах с сыном с особенностями развития.

«Я никогда не применяла к Масео ни физического, ни эмоционального, ни иного вида агрессии. Сама пережив домашнее насилие, я поддерживаю других жертв. Агрессия мне чужда, и я не стала бы мучить собственное дитя», — подчеркнула актриса.

Конфликт разгорелся после того, как Мартинес заявил, будто Берри в момент игры ребёнка в виртуальной реальности схватила 12‑летнего Масео за шею. Актриса предложила собственное объяснение: по её словам, в тот день с ребёнком случился лишь недоразумение, а какого‑либо физического контакта с её стороны не было.

Холли Берри решительно отказывается доверить бывшему супругу полную опеку над Масео. По её словам, Оливье Мартинес не был готов привлечь к ребёнку специалистов и, как считает актриса, не в состоянии обеспечить воспитание, отвечающее потребностям сына.