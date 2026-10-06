«Корячиться не буду»: беременная Алена Кравец поставила врачам ультиматум

Новость о том, что певица и светская львица Алена Кравец на пятом десятке лет ждет ребенка, взбудоражила светскую тусовку. О своем интересном положении звезда ток-шоу никому не говорила. Впрочем, сейчас уже скрывать интересное положение невозможно.

- Меня все поздравляют, присылают приятные сообщения, пишут, что это просто диво-дивное, - говорит Алена «МК». – Я сама очень рада. У нас с мужем все получилось естественным путем, без ЭКО и прочих процедур. Чувствую, что у меня будет мальчишка. Я уже даже имя ему придумала, но пока не хочу раскрывать.

Грядущие роды для Алены первые. Поэтому для певицы сейчас все в новинку.

- Первый месяц была угроза выкидыша, - делится артистка. - Я очень переживала. Сейчас все уже нормально, меня ничего не беспокоит. Веду активный образ жизни. У меня появилось много творческих идей, которые я планирую осуществить. Ребенок, знаете ли, вдохновляет. Единственное, я очень переживаю, что стала поправляться. У меня всегда было примерно 48-49 кг, а сейчас уже стало 56. Страшно представить, сколько я буду весить к моменту родов. Очень переживаю из-за этого. Я же в жизни больше 50 кг никогда не весила! Но муж сказал, что меня любит любую.

Фото: Из личного архива

Алена говорит, что окружена заботой супруга. Тот стал еще более внимательным по отношению к ней.

- Любимый на радостях выполняет все мои желания, - говорит Алена. – Знаете, кому-то хочется во время беременности соленых огурцов, кому-то - селедки. А мне хочется рубины! Муж, зная об этом, подарил мне и рубиновое колье очень красивое, и сережки, и кольцо с рубином. Так что теперь я вся в рубинах!

Алена говорит, что первенца планирует рожать в Москве. Врачам она уже поставила ультиматум: готова только на кесарево сечение.

- Я боюсь естественных родов, потому что я же тонкая и звонкая, - говорит Кравец. - Врачи мне сказали: «Ты спортивная, родишь сама». Я действительно уважаю спорт, в свое время танцами занималась активно. Но я сама боюсь рожать. Врачам уже сказала: «Только кесарить. Корячиться сама не буду!»