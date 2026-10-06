Кристина Орбакайте показала прогулку с дочерью по Нью-Йорку

Кристина Орбакайте появилась на публике в сопровождении своей 14-летней дочери Клавдии. Певица побывала в нью-йоркском Метрополитен-музее и опубликовала снимки с ежегодной выставки, посвященной искусству костюма.

Они с дочерью не упускают возможность посетить модные экспозиции музея. В этот раз Орбакайте решила найти вдохновение для гардероба своего нового шоу на этой выставке. «Ежегодная модная выставка в Метрополитен-музее носит название „Costume Art“. Мы с Клавдией не пропускаем эти коллекции. А я решила присмотреться к костюмам для своего нового шоу», — отметила певица.

Клавдия — дочь Орбакайте и бизнесмена Михаила Земцова. Девушка учится в частной школе в Нью-Йорке, занимается волейболом и участвует в соревнованиях в составе школьной команды.

Ранее стало известно, что Кристина Орбакате провела отпуск в Италии, наслаждаясь отдыхом с семьей. Вдвоем с супругом Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией певица отправилась в Венецию, где прокатилась на традиционных гондолах. По всему видно, что путешествие прошло отлично.

На прогулку Кристина выбрала белый топ и темную юбку, акцентировав образ ярким шелковым платком и крупными украшениями. Клавдия оделась в белую блузку и юбку в горошек, а Михаил предпочел льняную рубашку и брюки. Семья поужинала в ресторане, выбрав рыбу и пасту с трюфельным соусом.