Ксения Алфёрова рассказала, что помогает ей справиться с тревогой

Ксения Алфёрова выразила признательность фанатам за тёплое приветствие, которое она получила после поэтического вечера. На фото актриса запечатлена с букетами, подаренными зрителями, а также поделилась своими размышлениями о жизни и трудностях.

52-летняя исполнительница заявила, что жизнь кажется ей удивительной, несмотря на её «полосатость». По мнению Алферовой, трудности являются важной частью человеческого пути.

Актриса также откровенно рассказала, что иногда сталкивается с мыслями о собственной ненужности и неудачах.

«Часто оказываюсь в ситуации, когда не понимаю, куда двигаться дальше, но стоит уловить в окружении красоту или услышать ласковый ответ, как взгляд застывает на этом, и фокус внимания смещается туда. Тогда сразу становится легче, улыбка стирает недовольные складки на лице, и осанка выпрямляется. Главное — не зацикливаться на тёмном уголке, а просто осмотреться», — делится Алфёрова.

Ранее Ксения Алфёрова поделилась историей о том, каким образом Юрий Куклачёв поддержал её в решении проблем, связанных с необычным поведением питомца – 18-летней кошки по кличке Зося.

Актриса призналась, что недавно её кошка стала вести себя неуживчиво и портить мебель. Длительное время справиться с капризами питомца самостоятельно у Алфёровой не получалось.

Вопрос решился после встречи со знаменитым дрессировщиком Юрием Куклачёвым в театре. Актриса пришла к мастеру за консультацией и описала ситуацию с поведением кошки. По словам звезды, Куклачёв предположил, что Зося, возможно, обиделась на хозяев и решила, что её больше не любят.

Куклачев предложил приобрести питомцу презент и испросить у него прощения.