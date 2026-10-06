Лепс резко ответил хейтерам на обвинения в алкоголизме

Лепс заявил, что у него нет проблем с алкоголем

Звезда отечественной эстрады Григорий Лепс публично ответил на слухи, возникшие в социальных сетях. 64-летний артист разместил под своим новым фото комментарий, где опроверг предположения подписчиков о том, что он вернулся к вредным привычкам.

«Это я утром в девять, хотя в это время обычно сплю. К тому же я не ложился всю ночь. И да, в данный момент я полностью трезв. Спасибо, что беспокоитесь», — резко пресек Лепс нападки критиков, утомлённого постоянными намеками на возможный срыв.

Дополнительную информацию предоставил Николай Басков, отметивший, что снимок был сделан сразу после длительного семичасового перелета. Поводом для спекуляций послужила внешность певца на совместном фото со Стасом Михайловым, Николаем Басковым и Михаилом Галустяном. Несмотря на недавние заявления Лепса о желании избавиться от эксцентричного образа, ругани и пересмотре круга общения, в комментариях нашлись пользователи, усмотревшие в его виде признаки алкоголизма.

Ранее 64-летний Григорий Лепс шокировал поклонников откровенным признанием о радикальном изменении жизненных приоритетов. Артист признался, что его прежние экстравагантные привычки начали серьёзно вредить его репутации.

«Этот внутренний порыв возник недавно. Не стал бы вдаваться в подробности причин, но буду предельно честен: я уже нагулялся. С этим пора завязывать. Путь непростой, но неизбежный. Это серьёзное препятствие как для карьеры, так и для общественного восприятия. Я народный артист, а значит, должен соответствовать своему высокому званию», — отметил певец.

Звезда намерена избавиться от вспышек гнева, исключить мат из своей речи и ограничить общение с людьми, которые, по его словам, «портят общую картину» и мешают сосредоточиться на творчестве и спокойной жизни.