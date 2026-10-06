Мария Погребняк поразила подписчиков новой фигурой

Мария Погребняк поделилась фрагментами своих занятий в спортзале. На видео мама троих детей запечатлена в розовой кофте и фиолетовых шортах, демонстрируя прогресс своих тренировок. Блогер отметила, что сохранение отличной физической формы возможно лишь при систематическом труде над собой.

«Сегодня тренер снова заставит меня попотеть», — с юмором написала Погребняк. В одном из видеороликов она продемонстрировала комплекс упражнений, направленных на проработку спины и рук.

Погребняк часто рассказывает своей аудитории о спортивных тренировках и принципах здорового образа жизни. Тем не менее, её фигура иногда вызывает споры в соцсетях: некоторые пользователи выражают опасения по поводу возможного расстройства пищевого поведения из-за излишней худобы блогера.

Ранее Погребняк отметила, что не принимает критику близко к сердцу. Инфлюенсер призналась, что не только прислушивается к мнению окружающих, но и самостоятельно подвергает свои луки детальному разбору. По её словам, она часто практикует самоанализ, тщательно изучая собственные стилистические решения. «Я с легкостью воспринимаю любые замечания, а также провожу внутреннюю работу над своими образами», — отметила девушка. Мария подчеркнула, что для неё мода служит инструментом самовыражения, позволяющим через одежду транслировать свое эмоциональное состояние, темперамент и личные качества. «Если мне хочется казаться игривой, я буду соответствовать этому образу в одежде, а если захочется показать свой бунтарский дух, то облачусь в кожу», — пояснила блогер.