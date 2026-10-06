Меган Маркл высмеяли за фото у выключенной плиты на кухне

Меган Маркл снова подверглась жесткой критике после публикации рекламного фото. На снимке герцогиня Сассекская, одетая в черный свитер и клетчатый фартук, размешивает что-то в металлической кастрюле голыми руками, стоя у выключенной газовой плиты. Подпись к изображению гласила: «Пора подарков уже на носу, и мы подготовили для вас несколько сюрпризов».

Вслед за этим пользователи интернета начали указывать на искусственность кадра. Один из комментаторов с иронией заметил: пока другие готовят на газу, электричестве или открытом огне, Меган Маркл имитирует процесс на выключенной плите, поскольку на самом деле не готовит. Также возникли предположения, что кухня на фотографии расположена в новом британском резиденции герцогов, куда, по слухам, они переехали после возвращения в страну. Напомним, ранее пара уже заявляла о преследовании их детей папарацци в школьных стенах.

Попытки Меган Маркл реанимировать карьеру в Голливуде оказались тщетными. Об этом сообщил авторитетный инсайдер киноиндустрии в интервью RadarOnline. Поводом для разговора послужили высказывания руководителя агентства WME Ари Эмануэля. После разрыва партнерских отношений с актрисой он с облегчением признался: «Как же хорошо, что мне больше не нужно об этом беспокоиться».

«Меган зашла слишком далеко, и теперь всё окончено. В Голливуде никто не верит в её шансы на возвращение. Она сама закрыла за собой дверь», — добавил источник.