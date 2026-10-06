Мирослава Карпович заявила, что временно откладывает работу

Актриса Мирослава Карпович сообщила о временном прекращении работы в кино и театре. На своей странице в социальных сетях она разместила актуальное фото, тем самым подтвердив факт своего выхода в декретный отпуск.

Звезда постаралась сразу развеять тревоги своих преданных поклонников, заверив их, что длительный перерыв не планируется. По ее словам, возвращение на театральную сцену намечено на самый конец 2026 года.

Информацию о своем положении Мирослава раскрыла еще в сентябре. Известная по сериалу «Папины дочки» актриса, которая в июне 2026 года заключила брак с предпринимателем Евгением Рагулиным, честно поделилась новостью о предстоящем пополнении семьи в своем блоге. Эмоциональный момент совпал с тем, как супруги вместе выбирали просторный автомобиль для удобных поездок со своим первенцем.

Также Карпович поделилась с поклонниками снимком из отдыха. На фото запечатлена ее тень на песке, наглядно демонстрирующая изменения в фигуре актрисы в купальнике. Мирослава отметила, что к грядущему событию вся семья подходит с особой подготовкой.