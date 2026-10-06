Никита Пресняков снова похвастался девушкой в США

Никита Пресняков опубликовал в своем личном блоге свежие снимки с возлюбленной Кариной Филимоновой. Вдвоем они провели время на свежем воздухе, устроив прогулку среди величественных секвой.

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова показал кадры их совместного отдыха: музыкант и его спутница сделали селфи на фоне одного из гигантских деревьев.

Для прогулки Никита выбрал белую майку с черным принтом, солнцезащитные очки и шляпу в ковбойском стиле. Карина также была одета в белую майку и игриво показала язык в камеру. На фотографиях пара выглядит счастливой, наслаждаясь проведенным вместе временем.

Пресняков и Филимонова регулярно делятся моментами из своей жизни, и, судя по публикациям музыканта, они часто выбирают для отдыха поездки на природу. Недавно они отправились в горы вместе с маленьким сыном Карины. Они вместе с малышом поднимались в гору около часа. Оказалось, что тропинка, по которой они шли, была полна змей.

Ранее Никита Пресняков поделился забавной историей из своей поездки в Париж. Музыкант признался, что однажды из-за специфики работы отеля ему пришлось переночевать на улице. По словам артиста, он остановился в гостинице, куда после установленного часа можно было войти только по специальной карте. Однако у музыканта карты с собой не оказалось.

Артист объяснил, что поздно вечером стойка регистрации уже не работала, а связаться с сотрудниками гостиницы ему не удалось. Несмотря на попытки решить проблему, попасть в собственный номер он так и не смог.

В итоге Преснякову пришлось искать альтернативное место для ночлега. Не сумев попасть в гостиницу, музыкант провёл ночь в парижском парке на скамейке.