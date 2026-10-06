Ольга Орлова раскрыла правду о своем реальном весе

48-летняя Ольга Орлова традиционно придерживается режима тренировок и контролирует свои параметры, но перед этим певица опубликовала сообщение в своём личном дневнике, сообщив, что сейчас весит слишком много.

По признанию певицы, целевая масса тела для неё составляет 45 кг. Однако в данный момент весы фиксируют 55 кг при её росте в 157 см. Ольга с лёгкой самоиронией написала в своём посте: «Время сесть на диету».

Напомним, Ольга Орлова заключила брак с Валерием Масловым в 2021 году. В 2023-м у пары появилась дочь Анна. Телеведущая довольно редко публикует фотографии с мужем, но для особых случаев делает исключения. Недавно Ольга трогательно поздравила Валерия с днём рождения, опубликовав романтичный совместный кадр.

Ранее Ольга Орлова рассказала о причинах, по которым Курбан Омаров мог быть в неведении относительно крещения дочери от Ксении Бородиной. Ведущая объяснила это просто: вероятно, девочка испугалась реакции отца.