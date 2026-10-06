Пол Маккартни рассказал о периоде алкоголизма после распада группы

Пол Маккартни открыто рассказал о тяжелом периоде в своей жизни, наступившем после распада легендарной группы The Beatles. Музыкант признался, что пережил состояние, близкое к нервному срыву.

«Это был крайне сложный этап. Вообразите ситуацию: у вас есть успешная карьера, всё идет по плану, а затем вдруг всё исчезает. Ощущение, будто тебя резко уволили <...> В тот момент я действительно начал злоупотреблять алкоголем. Я переехал в Шотландию, где оказался в одиночестве со своей молодой семьей. Никто не осуждал меня за чрезмерное употребление спиртного, и это казалось забавным до тех пор, пока не стало отнюдь не смешным», — с горечью отметил артист.

Длительная депрессия и изнурительные судебные тяжбы с бывшими участниками группы из-за финансовых махинаций их общего менеджера Аллена Клейна едва не разрушили будущее музыканта. Спасти его смогла лишь жена Линда.

«Рождение детей кардинально изменило мою жизнь. Линда же была очень мудрой женщиной, которая позволила мне справиться с этим испытанием», — подытожил Пол Маккартни.

Согласно данным RadarOnline, Пол Маккартни при создании новых композиций мысленно ищет поддержки у Джона Леннона. Музыкант регулярно спрашивает себя, какое мнение об этой музыке имел бы его покойный друг, и уверяет, что иногда даже получает на эти вопросы ответы.

Источники отмечают, что гибель Леннона по-прежнему причиняет Полу глубокую душевную боль. Если сразу после трагедии он был не в состоянии писать песни, то сейчас он продолжает ощущать сильное эмоциональное давление от этой утраты.

По словам инсайдера, хотя Пол все еще печалится из-за потери друга, его больше всего тревожит текущее состояние мира, который оказался глубоко расколотым. Это заставляет музыканта чувствовать, что идеалы, о которых они с Джоном пели в прошлом, стремительно уплывают вдаль.