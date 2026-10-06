Потап и Настя Каменских окончательно "сбежали" в США из Украины

Потап и Настя Каменских сняли апартаменты за 500 тыс. рублей в месяц в США

Пара Потап и Настя Каменских, по данным Telegram-канала SHOT, завершила переезд в США. Артисты сняли роскошное жилье в Майами стоимостью 500 тысяч рублей ежемесячно, выбрав район рядом с домом известного дизайнера Томми Хилфигера.

Апартаменты площадью 117 квадратных метров находятся на 15-м этаже многофункционального комплекса Diplomat Parkway, насчитывающего 26 этажей. В распоряжении супругов две спальни и два санузла. Дизайн интерьера отличается премиальными деталями: кварцевые столешницы с эффектом «водопада» и просторные душевые зоны без рам.

Выбор пал на квартиру с видом на город, а не на океан или поля для гольфа, что позволило паре сократить расходы на несколько тысяч долларов. Жители этого элитного комплекса имеют доступ к широкому спектру удобств: крытая парковка, бассейн, спа-комплекс с сауной, тренажерный зал, а также специальные помещения для занятий йогой и пилатесом. Кроме того, на территории оборудованы теннисные корты и площадки для пиклбола и баскетбола.

Официальное соглашение об аренде Потап и Настя Каменских подписали 15 февраля, но физически переселились в Майами лишь в августе 2026 года.