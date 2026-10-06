Стала известна "школьная" фамилия детей принца Уильяма

Наследники принца Уильяма и Кейт Миддлтон, обладая королевскими титулами с первых дней жизни, в школьной среде предпочитают оставаться инкогнито. Согласно данным издания Hello!, для одноклассников и учителей они известны исключительно как Джордж, Шарлотта и Луи Уэльс. Такая фамильная приставка восходит к титулу их родителей — принца и принцессы Уэльских, полученному после смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года. Ранее, когда Уильям и Кейт носили звание герцогов Кембриджских, дети записывались в учебные заведения под фамилией Кембридж. Аналогичный подход применялся и к самим братьям: Уильям и Гарри в школе числились под фамилией Уэльс, образованной от титула их отца.

В сентябре тринадцатилетний Джордж начал учебу в Итоне. Одиннадцатилетняя Шарлотта собирается посещать седьмой класс, а восьмилетний Луи продолжит обучение в четвертом классе подготовительной школы в Беркшире, расположенной недалеко от Виндзора.

Ранее дети герцогов Сассекских, до получения ими новых титулов, использовали имена Арчи и Лилибет Маунтбеттен-Виндзор. После того как их дед, король Карл III, взошел на престол, они получили право называться принцем и принцессой. В 2023 году Гарри и Меган заявили, что титулы будут использоваться лишь в официальных бумагах, но не в обычной жизни, хотя в настоящее время они и сами лишены возможности их применять.