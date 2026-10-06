Сын Тимати удивил Решетову реакцией на ее беременность

В беседе с журналистами Анастасия Решетова поделилась деталями реакции своего шестилетнего сына Ратмира на новость о её беременности. Ребенок, появившийся на свет в союзе с Тимати, встретил эту информацию значительно теплее, чем предполагала мама.

Звезда призналась, что заранее настраивалась на сложный диалог, опасаясь ревности и капризов со стороны мальчика, который привык быть единственным объектом её заботы. Чтобы подготовиться, она советовалась с другими родителями. Однако все тревоги оказались напрасными: разговор прошел мирно, и Ратмир по-настоящему обрадовался идее будущего братика или сестры.

«Я боялась, что у него возникнет обычная детская ревность — это естественная реакция. Но, к моему изумлению, в нем пробудились заботливые, почти отцовские инстинкты», — отметила Решетова.

Ранее Анастасия Решетова окончательно развеяла мифы вокруг личности отца её будущего ребёнка. СМИ активно спекулировали на теме того, что избранником модели и биологическим отцом малыша является глава строительной фирмы Владислав Абрамян. Однако певица категорически опровергла эту информацию, подчеркнув, что бизнесмен не имеет к её беременности никакого отношения.

«Отцом ребёнка станет мой ровесник — молодой человек, который не является ни бывшим, ни нынешним мужем. Это осознанный выбор, и мы очень счастливы», — заявила Анастасия.

Кроме того, артистка поделилась планами относительно образования своего сына Ратмира. Несмотря на то что мальчик уже успешно овладел навыками чтения и письма, в первый класс он пойдёт лишь через год, когда достигнет семилетнего возраста. Решетова объяснила это решение необходимостью дать ребёнку время для психологической зрелости, чтобы переход к школьному обучению прошёл без стресса и спешки.