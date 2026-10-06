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Шоу-бизнес 1957

Сын Тимати удивил Решетову реакцией на ее беременность

Анастасия Решетова поделилась, что ее сын отреагировал на беременность спокойно

Анастасия Решетова поделилась, что ее сын отреагировал на беременность спокойно
Andrey Titov / Business Online / Global Look Press

В беседе с журналистами Анастасия Решетова поделилась деталями реакции своего шестилетнего сына Ратмира на новость о её беременности. Ребенок, появившийся на свет в союзе с Тимати, встретил эту информацию значительно теплее, чем предполагала мама.

Звезда призналась, что заранее настраивалась на сложный диалог, опасаясь ревности и капризов со стороны мальчика, который привык быть единственным объектом её заботы. Чтобы подготовиться, она советовалась с другими родителями. Однако все тревоги оказались напрасными: разговор прошел мирно, и Ратмир по-настоящему обрадовался идее будущего братика или сестры.

«Я боялась, что у него возникнет обычная детская ревность — это естественная реакция. Но, к моему изумлению, в нем пробудились заботливые, почти отцовские инстинкты», — отметила Решетова.

Ранее Анастасия Решетова окончательно развеяла мифы вокруг личности отца её будущего ребёнка. СМИ активно спекулировали на теме того, что избранником модели и биологическим отцом малыша является глава строительной фирмы Владислав Абрамян. Однако певица категорически опровергла эту информацию, подчеркнув, что бизнесмен не имеет к её беременности никакого отношения.

«Отцом ребёнка станет мой ровесник — молодой человек, который не является ни бывшим, ни нынешним мужем. Это осознанный выбор, и мы очень счастливы», — заявила Анастасия.

Кроме того, артистка поделилась планами относительно образования своего сына Ратмира. Несмотря на то что мальчик уже успешно овладел навыками чтения и письма, в первый класс он пойдёт лишь через год, когда достигнет семилетнего возраста. Решетова объяснила это решение необходимостью дать ребёнку время для психологической зрелости, чтобы переход к школьному обучению прошёл без стресса и спешки.

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