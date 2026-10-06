Том Круз рассказал россиянам о своей поездке в Сибирь

На оживлённом перекрёстке за границей Том Круз вдруг начал разговор с прохожими. 64-летний актёр в Сеуле повстречал двоих россиян, прибывших из Сибири. Они захотели узнать его мнение о России.

Узнав, что гости приехали из сибирского региона, звезда серии «Миссия невыполнима» радостно отозвался и рассказал о неожиданном эпизоде из собственной жизни: выяснилось, что Том Круз уже бывал в Сибири. «В 90-е годы я вошёл в число первых пилотов, совершивших посадку в Сибири для дозаправки. Я приземлился там, поскольку мне сильно хотелось увидеть Сибирь», — поделился Круз.

Том уточнил, что его знакомство с Советским Союзом началось в 1987 году, и рассказал туристам о своём восхищении Москвой.

К слову, кинозвезда экшн-фильмов и по сей день знает русское слово «большой»: в 2011-м он посетил Москву, незадолго до того, как Большой театр вновь открыл двери после завершения реставрационных работ.

Ранее Сури, дочь Тома Круза и Кэти Холмс, в возрасте 20 лет официально отказалась от фамилии знаменитого отца. Теперь девушка использует имя Сури Ноэль, выбрав в качестве фамилии второе имя своей матери.

Том Круз тяжело переживал выбор своей дочери, рассказал RadarOnline информированный источник. Хотя актер осознает, что Сури достигла совершеннолетия и может сама решать, как жить, новость о том, что ее паспорт лишился его фамилии, стала для него сильным потрясением.