Виктория Боня шокировала фанатов сменой имиджа

Виктория Боня задумала обновить свой образ, начав с изменения цвета волос. Она обратилась к аудитории за советом: осветлить локоны или оставить природный оттенок, который фанаты считали более благородным и стильным. Несмотря на рекомендации подписчиков сохранить естественность, телезвезда всё же пошла на радикальные перемены.

В своём блоге она представила публике результат — светлые пряди, имитирующие эффект выгоревших на солнце волос. «Я решила изменить свой привычный стиль. Готовы? Раз, два, три», — объявила ведущая перед тем, как скрыть лицо рукой. Вернувшись в кадр, она продемонстрировала новый цвет и выразила удовлетворение итогом. По её словам, хотя переход цвета едва заметен, он визуально добавляет объёма шевелюре.

Однако на этом эксперименты с внешностью не завершились. Боня также показала новый пирсинг носа и серьгу в ухе: «Поздравляйте меня с проколом носа. Ещё я сделала пирсинг уха и повесила новую подвеску. Чувствую, что грядут перемены», — написала она, намекнув на дальнейшие трансформации.

Ранее Виктория оказалась в больнице с серьезными проблемами со здоровьем, возникшими на фоне экстремального зарубежного путешествия. Блогеру потребовалась срочная медицинская помощь, о чем она сообщила подписчикам непосредственно из палаты клиники в Дубае.

«Сейчас я уже час лежу под капельницей. У меня настолько загустела кровь, что я практически ослепла: близко не вижу уже неделю. Сил нет совсем, хотя вчера мне также поставили капельницу. Врач осмотрел меня и сказал: "Вика, тебе нужно как минимум четыре дня капать и пить электролиты"», — призналась Боня, пожаловавшись на сильное раздражение и упадок сил после паломнического обхода священной горы Кайлас в Китае.

Виктория отметила, что обычно тщательно готовится к таким походам и консультируется с врачами перед экспедициями. Однако в этот раз привычной подготовки не было.