Евгений Осин умер восемь лет назад. Накануне дня рождения исполнителя, прославившегося композицией «Плачет девочка в автомате», его экс-супруга Елена Скорнякова призналась «МК», что певец заранее ощущал близость конца. Скорнякова откровенно рассказала о том, как Осин боролся с зависимостью, а ему в этом противостоянии оказывал поддержку Пьеха Стас.

Елена Скорнякова рассказывает, что Пьеха стал почти единственным музыкантом, не отвернувшимся от Осина и пригласившим его на лечение в собственный медицинский центр. «Стас не стал осуждать, он большой человек, — подчеркивает Елена. — Он стремился оказать поддержку: Евгений пробыл у него несколько дней. Однако попросился уйти, так как не переносил стеснения. Он ушел и отправился домой».

Елена пыталась уговорить Евгения продолжить терапию, а затем оказывала ему поддержку при сборе в столичную больницу, куда он, в конце концов, отправился на восстановление. Скорнякова полагала, что известность Осина портила его, ведь ему регулярно преподносили подарки, включая спиртное, а в доме часто собирались гости, что неминуемо влекло за собой неприятности. Ей не раз приходилось запирать входную дверь, дабы никто не смог вовлечь Евгения в новый тост. Однако он искренне наслаждался повышенным вниманием и не знал, как отказать.